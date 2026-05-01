Il match tra Carrarese e Cesena si terrà allo Stadio dei Marmi il primo maggio 2026. La partita rappresenta un momento chiave per il percorso delle due squadre, dato che il risultato influenzerà le possibilità di accedere ai playoff. Con 180 minuti ancora da giocare prima della conclusione della stagione, questa sfida si presenta come un appuntamento decisivo per le sorti delle contendenti.

? Cosa sapere Carrarese e Cesena si affrontano allo Stadio dei Marmi il primo maggio 2026.. Il risultato determina le sorti dei playoff con solo 180 minuti al termine.. A Carrara, in questo primo maggio 2026, la Carrarese ospita il Cesena in una sfida decisiva che vale le ultime possibilità di raggiungere i playoff, con mancano solo 180 minuti al termine del campionato. Lo Stadio dei Marmi accoglie oltre 500 sostenitori romagnoli pronti a seguire la squadra guidata da Ashley Cole, in un pomeriggio dove il calcio si intreccia con la celebrazione del lavoro. La classifica impone una pressione costante sulle squadre in lotta: i toscani occupano la decima posizione con due punti di svantaggio rispetto ai bianconeri, i quali a loro volta inseguono l’Avellino, attualmente ottavo, con un distacco di un punto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrarese-Cesena, sfida decisiva per i playoff allo Stadio dei Marmi

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