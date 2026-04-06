Carrarese spettacolo allo stadio dei Marmi il derby è suo | 3-1 allo Spezia

La partita tra Carrarese e Spezia si è conclusa con una vittoria per 3-1 dei padroni di casa, nello stadio dei Marmi. La squadra locale ha dominato l’incontro, mentre il pubblico ha sostenuto intensamente i propri giocatori durante tutto l’incontro. La vittoria permette alla Carrarese di avvicinarsi alle posizioni che qualificano ai playoff. La gara si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

Carrara, 6 aprile 2026 – La Carrarese vince il derby, affossa i cugini e adesso “vede” i play off. Una serata perfetta allo stadio dei Marmi al cospetto di un pubblico incredibile che ha trascinato gli azzurri per tutta la gara. Gran primo tempo della squadra apuana che dopo un primo quarto d’ora di studio e un grosso pericolo scampato è salita in cattedra. Al 15’ la prima colossale palla gol è per lo Spezia con Aurelio che da pochi passi clamorosamente non trova la porta su palla arrivatagli dal lato opposto. Gol fallito e gol subito. Due minuti dopo su punizione da destra di Zuelli il più abile a staccare di testa è Calabrese con Radunovic che interviene ma non riesce a cacciar fuori il pallone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carrarese spettacolo allo stadio dei Marmi, il derby è suo: 3-1 allo Spezia Carrarese spettacolo allo stadio dei Marmi: è suo il derby toscanoCarrara, 23 gennaio 2026 – Il derby toscano è della Carrarese che ammutolisce il più quotato Empoli superandolo in classifica al termine di una... Carrarese-Spezia (lunedì 06 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Derby senza tifosi ospiti allo stadio dei MarmiTrentatreesimo turno di Serie B che si chiude nella giornata di Pasquetta con il derby tra la Carrarese di Calabro e lo Spezia di D’Angelo. Temi più discussi: Carrarese-Spezia, cresce l'attesa: Si aumenti la capienza dello stadio. E mercoledì scatta la vendita libera; Serie B: Carrarese-Spezia in chiaro su DAZN, derby visibile gratuitamente; Rocchi contestato in Carrarese-Catanzaro, bufera per un rigore fatto ripetere: il designatore esce scortato; Respinto anche il ricorso dello Spezia: a Carrara ufficialmente senza spezzini. Diretta Carrarese Spezia streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi lunedì 6 aprile 2026Diretta Carrarese Spezia streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B. ilsussidiario.net Carrarese-Spezia: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Carrarese-Spezia di Lunedì 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net DuePunti Eventi. . Il 28 luglio 2026 alle ore 21.30, il Castello Carrarese di Este accoglie i leggendari Savatage, pionieri del progressive e symphonic metal, per una delle due uniche date italiane del tour europeo “Prelude To Madness” sul palco dell’Este Music facebook