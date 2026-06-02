Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia, completando il suo tris di grandi corse stagionali. La vittoria si è concretizzata grazie a una strategia efficace e alla resistenza durante le tappe decisive. Nel frattempo, il Milan ha ottenuto un risultato positivo, riscattandosi dopo alcune delusioni recenti. La squadra ha mostrato miglioramenti nelle prestazioni e nella gestione delle partite, contribuendo al successo complessivo.

? Domande chiave Come ha fatto Vingegaard a completare il tris delle grandi corse?. Quali fattori hanno permesso a Milan di riscattarsi dopo le delusioni?. Chi sono i vincitori delle maglie azzurra, bianca e ciclamino?. Quale ruolo ha avuto la squadra nel trionfo finale di Milan?.? In Breve Giulio Ciccone vince maglia azzurra, Eulalio maglia bianca e Magnier maglia ciclamino. Vingegaard completa il tris vincendo Tour 2022-23, Vuelta 2025 e Giro 101. Jonathan Milan celebra il trionfo al Circo Massimo dopo difficoltà nelle tappe precedenti. Il successo del velocista friulano scuote la comunità di Buja e del Friuli. Jonathan Milan trionfa allo sprint a Roma chiudendo il Giro d’Italia in una giornata di sole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ameve.eu - Roma, sprint di Milan e il trionfo storico di Vingegaard al Giro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il trionfo di Magnier a Pieve di Soligo e il coraggio di Afonso Eulalio

Notizie e thread social correlati

Giro d'Italia, a Roma lo sprint di Milan. Vingegaard è re in rosa: "E' qualcosa di speciale"Jonathan Milan ha vinto la 21ª e ultima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 131 km da e verso Roma.

Giro d'Italia: Vingegaard in trionfo a Roma, Milan vince l'ultima tappaJonathan Milan ha conquistato la vittoria nell'ultima tappa del Giro d'Italia, una frazione di 131 km che si è disputata interamente a Roma.

Temi più discussi: Finalmente Milan, la vittoria più bella: il velocista friulano domina la volata finale a Roma; Giro d’Italia, a Milan l’ultima tappa dei Fori imperiali. Ma il nome della Rosa è Vingegaard; Giro, a Roma trionfa Milan allo sprint. Vingegaard chiude in rosa, Gall e Hindley sul podio; Roma incorona Vingegaard, il Giro è suo. A Milan l’ultimo sprint.

Il Podcast del #GirodItalia - @53x11podcast - Tappa 21 Serviva Roma per riaccendere Milan. Volata devastante di Johnny che si prende la sua prima vittoria in questo Giro Sprint atipico in cui fa secondo un grande Giovanni Lonardi, terzo Paul Penhoet ? x.com

[Results Thread] 2026 Giro d'Italia Stage 21: Roma > Roma reddit

Giro, a Roma trionfa Milan allo sprint. Vingegaard chiude in rosa, Gall e Hindley sul podioJonathan Milan esplode in uno sprint mozzafiato al Circo Massimo nell'ultima tappa a Roma; Jonas Vingegaard incoronato vincitore del Giro, Davide Piganzoli primo degli italiani ... gazzettadiparma.it

Giro a Vingegaard, a Roma vince MilanIl Giro d'Italia n.109 è ufficialmente di Jonas Vingegaard che chiude in rosa la passerella finale di Roma dopo aver vinto 5 tappe (suoi 5 arrivi in salita su 6). Nell'ultima frazione, sul traguardo d ... rainews.it