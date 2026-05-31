Jonathan Milan ha conquistato la vittoria nell'ultima tappa del Giro d'Italia, una frazione di 131 km che si è disputata interamente a Roma. La gara si è conclusa con un arrivo in volata, mentre il danese Vingegaard ha tagliato il traguardo in prima posizione complessiva, aggiudicandosi il suo primo successo nella corsa rosa. La corsa si è svolta sulla tradizionale percorso cittadino, con numerosi sprint e cambi di ritmo lungo il tracciato.

AGI – Jonathan Milan ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Giro d'Italia 2026, la Roma-Roma di 131 km. Volata da fuoriclasse per il velocista della Lidl-Trek, che ha battuto Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Paul Penhoet (Groupama-FDJ). Jonas Vingegaard vince la classifica generale, primo degli italiani Davide Piganzoli, che ha chiuso in ottava posizione. La tappa è scivolata via con i soliti festeggiamenti e la celebrazione delle varie maglie, tra cui Jonas Vingegaard, vincitore dell'edizione 109. I primi scatti sono cominciati all'ingresso del circuito della Capitale, Ben Turner (Netcompany Ineos) e Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta) hanno provato a guadagnare qualche secondo di vantaggio, ma sono stati subito riassorbiti dal gruppo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giro d'Italia: Vingegaard in trionfo a Roma, Milan vince l'ultima tappa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia: Vingegaard vince a Piancavallo e ipoteca successo finale

Notizie e thread social correlati

Vingegaard trionfa al Giro d'Italia 2026, Milan vince l'ultima tappa a RomaJonathan Milan ha vinto la 21ª tappa del Giro d'Italia 2026, una cronometro di 131 km da e verso Roma.

Giro d’Italia: Vingegaard trionfa in maglia rosa ed è il re. Milan vince l’ultima tappa a RomaJonas Vingegaard ha vinto la 21ª e ultima tappa del Giro d’Italia a Roma, indossando la maglia rosa.

Temi più discussi: Carì si tinge di Rosa: quarto trionfo per Vingegaard!; Vingegaard vince il Giro d'Italia 2026 | La classifica generale; Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia; Risultati Giro 2026, Tappa di oggi: Ordine d’arrivo 30 maggio, classifica generale e maglie aggiornate | Jonas Vingegard vince in salita e blinda la Maglia Rosa · Ciclismo.

#GirodItalia, #Milan vince la 21^ tappa a Roma. #Vingegaard trionfa in maglia rosa #SkySport x.com

Jonas Vingegaard inizia il Giro d'Italia con un'unghia dipinta per una causa importante reddit

Giro d'Italia, Milan trionfa a Roma: Vingegaard vince ed entra nella storiaIl ciclista azzurro si impone nell'ultima frazione. Il norvegese diventa uno degli otto campioni in grado di vincere le tre principali corse a tappe ... corrieredellosport.it

Giro d'Italia: trionfo Vingegaard, a Jonathan Milan l'ultima tappa a RomaNel giorno del trionfo in maglia rosa di Jonas Vingegaard. l'italiano Jonathan Milan vince allo sprint l'ultima tappa a Roma, con arrivo a ... msn.com