Jonathan Milan ha vinto la 21ª e ultima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 131 km da e verso Roma. La vittoria consente a Milan di conquistare anche il successo complessivo nella classifica generale. Vingegaard si conferma il leader della classifica finale, indossando la maglia rosa. Dopo la corsa, Vingegaard ha commentato che il risultato rappresenta qualcosa di speciale.

Jonathan Milan ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2026, la Roma-Roma di 131 km. Volata da fuoriclasse per il velocista della Lidl-Trek, che ha battuto Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) e Paul Penhoet (Groupama-FDJ). Jonas Vingegaard vince la classifica generale, primo degli italiani Davide Piganzoli, che ha chiuso in ottava posizione. La tappa è scivolata via con i soliti festeggiamenti e la celebrazione delle varie maglie, tra cui Jonas Vingegaard, vincitore dell’edizione 109. I primi scatti sono cominciati all’ingresso del circuito della Capitale, Ben Turner (Netcompany Ineos) e Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta) hanno provato a guadagnare qualche secondo di vantaggio, ma sono stati subito riassorbiti dal gruppo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giro d'Italia, a Roma lo sprint di Milan. Vingegaard è re in rosa: "E' qualcosa di speciale"

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A Roma il riscatto di Jonathan Milan. Il Giro è di Vingegaard

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