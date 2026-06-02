Roma per ritirare la carta elettronica c' è chi dorme in auto

Da tgcom24.mediaset.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al mercato di via San Teodoro a Roma, alcuni cittadini passano la notte in auto per ottenere la carta d’identità elettronica. La richiesta elevata ha portato a lunghe attese e a persone che si accampano in auto per assicurarsi un posto in fila. La procedura di rilascio, molto richiesta, ha creato code estese e situazioni di attesa prolungata. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si occupa di servizi pubblici locali.

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Al mercato di via San Teodoro, a Roma, la corsa alla carta d’identità elettronica si trasforma in una prova di resistenza. Tante le persone in coda da ore, c’è chi è arrivato addirittura dal giorno prima per ottenere un documento che dovrebbe essere tra i più semplici da rilasciare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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