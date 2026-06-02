Roma per ritirare la carta elettronica c' è chi dorme in auto

Notizia in breve

Al mercato di via San Teodoro a Roma, alcuni cittadini passano la notte in auto per ottenere la carta d’identità elettronica. La richiesta elevata ha portato a lunghe attese e a persone che si accampano in auto per assicurarsi un posto in fila. La procedura di rilascio, molto richiesta, ha creato code estese e situazioni di attesa prolungata. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si occupa di servizi pubblici locali.