Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 2 e 3 Maggio 2026

A Roma, il 2 e 3 maggio 2026 si terrà un open day dedicato alla carta d’identità elettronica. L’evento si svolgerà durante il fine settimana e sarà rivolto ai cittadini interessati a conoscere le procedure per ottenere o aggiornare il documento digitale. Le giornate prevedono momenti informativi e possibilità di accedere ai servizi presso gli uffici dedicati. È un’opportunità per chi desidera ricevere assistenza direttamente sul posto.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 2 e domenica 3 maggio. Previste le aperture straordinarie degli ex PIT e del punto di rilascio di via Petroselli, 52. L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d’identità cartacea (CIC), che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli open day. Si ricorda infatti che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di giovedì 30 aprile fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .🔗 Leggi su Funweek.it

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