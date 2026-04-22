Nuovo Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma 25 e 26 aprile

A Roma, sabato 25 e domenica 26 aprile, si terrà un nuovo open day dedicato alla richiesta e al ritiro della carta d’identità elettronica. L’evento si svolgerà presso i punti di rilascio ufficiali, dove i cittadini potranno ricevere informazioni e assistenza sulle procedure. La manifestazione si inserisce in un calendario di iniziative per favorire l’accesso ai servizi anagrafici digitali.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Previste le aperture straordinarie degli ex PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52. L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d’identità cartacea (CIC), che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli open day. Si ricorda infatti che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 24 aprile fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .🔗 Leggi su Funweek.it

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