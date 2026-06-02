Roma paralizzata | parata e incidente bloccano centro e A1

Il centro di Roma e l’autostrada A1 sono stati bloccati da una parata e da un incidente. A causa di questi eventi, alcune linee di autobus hanno subito modifiche ai percorsi. La circolazione tra le linee B e C è stata alterata, con restrizioni e deviazioni in vigore. La situazione ha causato disagi e ritardi nei trasporti pubblici e sulla rete autostradale.

? Punti chiave Quali linee di autobus subiranno modifiche ai percorsi oggi?. Come cambierà la circolazione tra la linea B e la C?. Quali strade specifiche del centro rimarranno completamente interdette?. Dove si trova esattamente il punto di blocco sulla A1?.? In Breve 35 linee di trasporto pubblico con percorsi modificati per l'orario festivo. Chiusura stazione Colosseo per linee metropolitane B e C. Incidente bloccato al chilometro 568,400 della carreggiata Nord A1. Omaggio al Milite Ignoto previsto alle ore 9:15 da Mattarella. Roma si ferma per la: blocchi totali al centro e caos sulla carreggiata Nord. Il traffico a Roma subisce deviazioni radicali questo martedì 2 giugno 2026 per celebrare la Festa della con la tradizionale parata lungo via dei Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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