Autostrada A1 paralizzata | camion si intraversa dopo incidente Tratto chiuso per un’ora

Nella mattinata di oggi, un incidente sull’autostrada A1 ha causato la temporanea chiusura di un tratto tra Arezzo e Firenze in direzione Roma. Dopo l’incidente, un camion si è intraversato bloccando la carreggiata e provocando un rallentamento considerevole del traffico. La chiusura, durata circa un’ora, ha causato code e disagi agli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 20 maggio 2026 – Caos traffico sull’Autosole nella mattinata di oggi, 20 maggio, a causa di un incidente che ha provocato la chiusura, per circa un’ora, di un tratto della A1 Milano-Napoli in direzione Roma. Il problema si è verificato tra Valdarno e Arezzo, all’altezza del chilometro 356, dove un camion si è intraversato occupando l’intera carreggiata. La situazione ha immediatamente mandato in tilt la circolazione. Nel tratto chiuso si sono formati fino a 7 chilometri di coda, in aumento nel corso della mattinata, mentre altri 2 chilometri di rallentamenti si registrano in uscita al casello di Valdarno. Disagi anche più a nord, con 3 chilometri di coda tra Incisa-Reggello e Valdarno a causa della chiusura del tratto successivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autostrada A1 paralizzata: camion si intraversa dopo incidente. Tratto chiuso per un’ora ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Autostrada, tra Caianello e Capua: incidente tra mezzo pesante e cisterna che esplode. Crateri e Sullo stesso argomento Incidente sull’autostrada A1, chiuso il tratto in direzione Firenze: 4 camion coinvoltiFirenze, 12 maggio 2026 – Incidente sulla A1 Direttissima che è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e... Autostrada A1: incidente fra bivio Direttissima e Badia verso Firenze. Tratto chiusoIn corrispondenza del tratto interessato il traffico risulta momentaneamente bloccato e si registrano 4 km di coda. Autostrada A1 paralizzata: camion si intraversa dopo incidente. Tratto chiuso per un’oraArezzo, 20 maggio 2026 – Caos traffico sull’Autosole nella mattinata di oggi, 20 maggio, a causa di un incidente che ha provocato la chiusura, per circa un’ora, di un tratto della A1 Milano-Napoli in ... lanazione.it Incidente A1 oggi: tratto riaperto tra Valdarno e Arezzo ma 9 km di codaIncidente A1 oggi: situazione traffico in tempo reale, coda di 7 km tra Valdarno e Arezzo. Scopri i percorsi alternativi. sicurauto.it