Martedì 7 aprile 2026, a Roma si è verificato un grave blocco della circolazione che ha interessato l’autostrada A1 e il Grande Raccordo Anulare. Tra le 17:30 e le 18:30 si sono verificati diversi incidenti e incendi lungo le principali arterie regionali, causando una sospensione del traffico e una congestione estesa nella zona. La situazione ha coinvolto sia le autostrade che le strade urbane, creando disagi diffusi tra gli automobilisti.

Il martedì 7 aprile 2026 è caratterizzato da un paralizzante collasso della mobilità tra Roma e le province del Lazio, causato da una serie di incidenti, incendi e un volume di traffico anomalo che ha bloccato le principali arterie regionali tra le ore 17:30 e le 18:30. L’emergenza si è concentrata in particolare sull’asse A1 e sul Raccordo Anulare, dove l’intersezione di eventi imprevisti ha generato code chilometriche, rendendo estremamente difficoltosi gli spostamenti verso il centro della capitale e verso sud. Il collasso delle grandi arterie autostradali. L’Autostrada A1 ha registrato criticità severe in più punti. Verso le 17:30, un incidente tra Attigliano e Orte ha generato un tappo di circa 5 chilometri viaggiava in direzione Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos totale a Roma: incendi e incidenti bloccano A1 e GRA

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