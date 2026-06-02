A Roma si lavora per rispettare i parametri Uefa, con l’obiettivo di chiudere il bilancio in rosso di circa 30 milioni di euro. Per raggiungere questo risultato, si prevede di realizzare plusvalenze da alcune cessioni, tra cui quelle di calciatori come Baldanzi e Kumbulla. Inoltre, si prevedono entrate derivanti dal terzo posto in campionato e dalla partecipazione alla Champions League.

Giugno, mesi di conti e bilanci da chiudere. Ma anche di prospettive nuove e di sospiri di sollievo grazie a una finale di stagione da applausi. La Roma si appresta ad affrontare l’ultimo tratto che chiuderà, al 30 giugno prossimo, il seetlment agreement con l’Uefa e permetterà ai Friedkin di avere maggiore libertà sul mercato. Un accordo stipulato quattro anni fa e con cui il club si impegnava a rimettere i conti in ordine, ridurre le perdite entro limiti accettabili e tornare finalmente sostenibile dopo gli anni della gestione Pallotta. La perdita complessiva del triennio non può superare i 60 milioni. Oltre quella soglia, neppure gli aumenti di capitale possono salvare la situazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, l'obiettivo? Rientrare nei parametri Uefa. Ed ecco le possibili cessioni

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