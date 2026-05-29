Il nuovo direttore sportivo deve vendere giocatori entro il 30 giugno per generare circa 60 milioni di euro di plusvalenze, in conformità con i parametri Uefa e l’accordo di regolamento firmato nel 2022. La cessione di alcuni calciatori è necessaria per rispettare tali limiti finanziari. La strategia di vendita sarà fondamentale per adeguarsi alle normative e mantenere la conformità con gli impegni presi con le autorità sportive.

In attesa che sia tutto ufficiale, si sta già lavorando. E anche alacremente, perché c’è da costruire la Roma del futuro. Ma, soprattutto, una Roma che torna finalmente in Champions. Per i colpi in entrata, però, bisognerà aspettare, prima c’è infatti da vendere. E va fatto entro il 30 giugno, la scadenza del settlement agreement firmato nel 2022 dalla Roma con la Uefa, in base al quale il club dovrà rispettare la “football earning rule” nella verifica degli ispettori di Nyon: necessaria una perdita aggregata di massimo 60 milioni (al netto di imposte e spese virtuose, come il vivaio), sommando gli esercizi 2023-24, 2024-25 e 2025-26. Considerando che le perdite nei primi due bilanci attenzionati sono state rispettivamente di -81 e -54 milioni, si capisce perché servano adesso plusvalenze per circa 60 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La prima sfida di D’Amico: 60 milioni di plusvalenze per i parametri Uefa. Ed ecco chi può essere ceduto

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