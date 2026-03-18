A Como, tornare ai parametri della Champions League sembra più difficile che conquistare il quarto posto in campionato. La squadra affronta un percorso complicato per rispettare i requisiti richiesti dalla massima competizione europea, mentre la corsa al piazzamento in classifica si mantiene aperta e più facilmente raggiungibile. La differenza tra le due imprese appare evidente agli occhi di chi segue da vicino le vicende del club.

Il Giornale. Servono 8 calciatori tra i 15 e i 21 anni con tre stagioni di Serie A: di questi, 4 dal settore giovanile del Como. Il Como ne ha due, gli italiani hanno giocato un solo minuto (Goldaniga a Firenze) Mg Como 15032026 - campionato di calcio serie A Como-Roma foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Cesc Fabregas Al Como conviene entrare in Champions? Dal punto di vista economico certamente sì, ma dovrà modificare la rosa che al momento è lontana dal rispetto dei parametri Uefa come ricorda Il Giornale che scrive: Il quarto posto sarebbe davvero un capolavoro, al netto del glamour: Pisa, Udinese, Inter, Sassuolo, Genoa, Napoli, Verona, Parma e Cremonese le restanti nove rivali del Como, in un calendario non semplice che prevede anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia sempre contro l’Inter (0-0 all’andata). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Como, è più un’impresa rientrare nei parametri Champions che centrare il quarto posto

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