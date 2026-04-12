Durante un evento pubblico a Prato, si è verificato un episodio in cui Mario Adinolfi ha tirato i capelli di Filippo Roma, giornalista de Le Iene, durante una presentazione. Il fatto è stato ripreso in un video che mostra l'aggressione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali su eventuali motivazioni o conseguenze legali legate a quanto accaduto.

Mario Adinolfi ha aggredito l’inviato de Le Iene Filippo Roma. Il politico accusa la “iena” di essere uno stalker che per la quinta volta avrebbe interrotto un suo evento pubblico. Un video, girato a Prato per la presentazione di Adinolfi a sindaco della città, riprende però quest’ultimo mentre tira i capelli di Filippo Roma. Mario Adinolfi aggredisce Filippo Roma Sul profilo Instagram della redazione de Le Iene è stato pubblicato un video in cui si spiega che Roma è andato a Prato “perché Mario Adinolfi si è candidato a sindaco“. Filippo Roma ha detto di averlo incontrato per “cercare di capire come sia possibile che possa ambire ad amministrare una città quando decine e decine di persone aspettano la restituzione di migliaia di euro che gli avrebbero bonificato“.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Adinolfi aggredisce Filippo Roma de Le Iene alla presentazione da sindaco di Prato, "è uno stalker"

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