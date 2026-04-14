Mario Adinolfi ha presentato una denuncia contro Pier Silvio Berlusconi e il programma televisivo Le Iene. L’accusa riguarda presunti servizi considerati ossessivi, trasmessi nel corso di dieci anni. La denuncia è stata depositata presso le autorità competenti, che ora dovranno esaminare il caso e verificare i fatti contestati. La vicenda coinvolge aspetti legali e questioni riguardanti la libertà di informazione e la tutela della privacy.

Mario Adinolfi ha dichiarato di essersi recato dalla polizia e di aver sporto denuncia contro Pier Silvio Berlusconi, il programma Le Iene e diverse persone che collaborano con la trasmissione in onda su Italia 1. Secondo il politico, da dieci anni, Mediaset confezionerebbe servizi “ad personam” contro di lui, diffamandolo. Pronta la replica delle Iene che, tramite una lunga nota, hanno comunicato che il 15 aprile manderanno in onda un servizio sull’ex deputato relativo a denunce che alcune persone avrebbero presentato contro di lui, accusandolo di non aver rispettato alcuni accordi economici. Mario Adinolfi denuncia Pier Silvio Berlusconi e...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Adinolfi denuncia Pier Silvio Berlusconi e Le Iene, "servizi ossessivi su di me per 10 anni": la replica

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