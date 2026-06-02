Roma la Nuvola di Fuksas brilla di tricolore per l’80° della Repubblica

Notizia in breve

La Nuvola di Fuksas a Roma è stata illuminata con i colori del tricolore in occasione dell’80° anniversario della Repubblica. L’evento ha coinvolto l’illuminazione dell’edificio nel quartiere EUR, visibile da tutta la città. Oltre a questa iniziativa, sono previsti altri eventi e manifestazioni lungo tutto il territorio capitolino, senza dettagli specifici sui programmi. La celebrazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza ulteriori interventi pubblici annunciati.