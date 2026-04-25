La Nuvola di EUR sarà illuminata con i colori del Tricolore per celebrare l’81° anniversario della Liberazione. L’evento si svolgerà in occasione di questa ricorrenza, coinvolgendo la struttura situata nel quartiere romano di EUR. L’illuminazione sarà visibile durante le ore serali, senza altri eventi annunciati in programma. La scelta di usare il Tricolore rappresenta un gesto simbolico legato a questa data storica.

? Cosa sapere La Nuvola di EUR sarà illuminata dal Tricolore per l'81° anniversario della Liberazione.. L'iniziativa di EUR SpA celebra i valori democratici attraverso il landmark architettonico romano.. Il Tricolore illuminerà la Nuvola di EUR per celebrare l’81° anniversario della Festa della Liberazione, trasformando uno dei simboli architettonici di Roma in un omaggio ai valori di democrazia e libertà. L’iniziativa promossa da EUR SpA prevede una gestione temporanea delle luci sull’iconico edificio. Il progetto luminoso inizierà nella serata di oggi e proseguirà fino alla mezzanotte, per poi restare attivo durante le ore mattutine. La successiva fase dell’illuminazione decorativa con i colori nazionali partirà dal tramonto del 25 aprile e durerà fino alla fine della giornata, concludendosi a mezzanotte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, la Nuvola si veste di Tricolore per l’81° della Liberazione

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