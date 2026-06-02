Festa della Repubblica la Nuvola di Fuksas si illumina con il Tricolore
La Nuvola di Fuksas, edificio situato nell’EUR, si è accesa con i colori del Tricolore, verde, bianco e rosso, per celebrare la Festa della Repubblica. Questa illuminazione speciale è avvenuta nella notte del 2 giugno, giorno in cui si ricorda l’anniversario della nascita della Repubblica italiana. La struttura ha brillato con i colori nazionali, creando un’immagine visivamente forte e simbolica.
L’iconica struttura dell’Eur illuminata di verde, bianco e rosso per celebrare la Festa della Repubblica e rendere omaggio all’anniversario del 2 giugno. Anche la Nuvola di Fuksas celebra la Festa della Repubblica. In occasione del 2 giugno, il celebre centro congressi dell’Eur si è acceso con i colori della bandiera italiana, regalando uno spettacolo suggestivo nel cuore del quartiere romano. La struttura progettata dall’architetto Massimiliano Fuksas è stata illuminata di verde, bianco e rosso per rendere omaggio all’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, unendosi alle numerose iniziative organizzate nella Capitale per celebrare una delle ricorrenze più importanti della storia nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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