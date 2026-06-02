festa della repubblica la nuvola di fuksas si illumina con il tricolore

Notizia in breve

La Nuvola di Fuksas, edificio situato nell’EUR, si è accesa con i colori del Tricolore, verde, bianco e rosso, per celebrare la Festa della Repubblica. Questa illuminazione speciale è avvenuta nella notte del 2 giugno, giorno in cui si ricorda l’anniversario della nascita della Repubblica italiana. La struttura ha brillato con i colori nazionali, creando un’immagine visivamente forte e simbolica.