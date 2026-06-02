Un incidente si è verificato alle 4:30 sulla A1, nello svincolo tra la diramazione D19 Roma Sud e il bivio con la A24 Roma-Teramo. Il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente e successivamente riaperto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La viabilità è stata rallentata durante le operazioni di gestione dell’incidente.

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 4:30 di questa notte sull’autostrada A1, precisamente allo svincolo tra la diramazione D19 Roma Sud e il bivio della A24 Roma-Teramo. Un’auto, per motivi ancora in fase di accertamento, è andata fuori strada all’altezza del chilometro 568, creando preoccupazione tra gli automobilisti. Intervento dei soccorsi e della polizia stradale. Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. Questi ultimi, insieme agli operatori del tronco di Fianco di Autostrade per l’Italia, hanno provveduto alla chiusura del tratto di strada interessato dal sinistro per garantire la sicurezza di tutti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: incidente su A1 nella notte, chiuso e riaperto tratto strada tra D19 e A24

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ULTIM'ORA INCIDENTE SPAVENTOSO A ROMA: MORTA UNA DONNA E UN SEDICENNE

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