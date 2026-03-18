Viabilita’ | su A1 chiuso una notte tratto Orvieto-Orte verso Roma

Stasera sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Orvieto e Orte in direzione Roma sarà interdetto al traffico per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza sul ponte sul fiume Tevere. La chiusura durerà tutta la notte e riguarda il tratto tra Orvieto e Orte. La viabilità verrà gestita con deviazioni e percorsi alternativi.

Sulla A1 Milano-Napoli, per permettere l’esecuzione di lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza del ponte “sul fiume Tevere”, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Orte, in direzione Roma. La chiusura avrà luogo dalle 22:00 di sabato 21 marzo alle 6:00 di domenica 22 marzo, come comunicato da Autostrade. Chiusura delle stazioni e aree di servizio. Di conseguenza, le stazioni di Orvieto e Attigliano saranno chiuse in entrata verso Roma; inoltre, chi proviene da Firenze non potrà uscire presso la stazione di Attigliano. Anche le aree di servizio “Tevere ovest” e “Giove ovest”, situate all’interno del tratto interessato, rimarranno chiuse con orario 21:00-6:00. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilita’: su A1 chiuso una notte tratto Orvieto-Orte verso Roma Articoli correlati Viabilita’: su A1 chiuso per una notte tratto Anagni-Valmontone verso RomaSulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’esecuzione di lavori di pavimentazione, si informa che, dalle ore 22 di mercoledì 28 gennaio fino alle ore 5... Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte tratto Anagni-FerentinoSulla A1 Milano-Napoli, per consentire importanti lavori di pavimentazione, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Anagni e Ferentino, in... Tutto quello che riguarda Viabilita' su A1 chiuso una notte... Argomenti discussi: Chiude l' autostrada A1 | ecco quando e dove. Viabilita’: su A1 chiuso una notte tratto Orvieto-Orte verso RomaSulla A1 Milano-Napoli, per permettere l’esecuzione di lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza del ponte sul fiume Tevere, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Orte, in direzi ... romadailynews.it A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORVIETO-ORTE VERSO ROMAA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORVIETO-ORTE VERSO ROMARoma, 18 marzo 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica ... trasporti-italia.com