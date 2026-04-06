Viabilita’ | su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte il tratto Ceprano-Frosinone verso Roma

Nella notte tra oggi e domani, sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma sarà chiuso per lavori di pavimentazione. La chiusura durerà per tutta la notte, con l’obiettivo di permettere interventi di manutenzione sulla carreggiata. La chiusura interessa esclusivamente la direzione verso Roma e potrebbe comportare rallentamenti o deviazioni per i veicoli in transito sull’autostrada.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire importanti lavori di pavimentazione, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma. Questa chiusura avrà luogo dalle 22:00 di giovedì 9 aprile fino alle 6:00 di venerdì 10 aprile. Dettagli sulla chiusura e deviazioni. Per coloro che intendono percorrere questa tratta, si consiglia di utilizzare un percorso alternativo. Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ceprano, gli automobilisti dovranno seguire la SS6 Casilina in direzione FrosinoneRoma e rientrare in autostrada presso la stazione di Frosinone. Comunicazione ufficiale. Queste informazioni sono state comunicate ufficialmente da Autostrade, che invita gli utenti a prestare attenzione e pianificare i propri viaggi di conseguenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte il tratto Ceprano-Frosinone verso Roma Viabilita’: su A1 chiuso per una notte tratto Anagni-Valmontone verso RomaSulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’esecuzione di lavori di pavimentazione, si informa che, dalle ore 22 di mercoledì 28 gennaio fino alle ore 5... Viabilita’: su A1 chiuso una notte tratto Orvieto-Orte verso RomaSulla A1 Milano-Napoli, per permettere l’esecuzione di lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza del ponte “sul fiume Tevere”, sarà... Temi più discussi: Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Incidente sull'A1 tra Frosinone e Ceprano; Incidente in Autostrada: traffico in ripresa. Viabilità: Aspi, su A1 chiusa stazione di Casalpusterlengo dalle 21 di giovedì 9Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, dalle 21 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 ... agenzianova.com A1, venerdì chiuso per cinque ore (notturne) il tratto Parma-allacciamento Autocisa (verso Milano)Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 3 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Milano. Si ... gazzettadiparma.it Ore 19:22 05/04/2026 #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Roma CODA di 3 km per incidente tra Anagni-Fiuggi e Colleferro dal km 598 #aspilazio x.com Prezzi in impennata a Bologna, Napoli e Genova. Raddoppiano i contratti per studenti a Milano facebook