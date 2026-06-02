Sei attivisti sono stati fermati e trattenuti in Questura, dove le loro difese non hanno potuto comunicare con loro per diverse ore. Le autorità non hanno fornito spiegazioni sui motivi del silenzio. Tra i tre manifestanti che si sono opposti alle forze dell’ordine, le accuse non sono state ancora rese note ufficialmente. Gli avvocati hanno denunciato questa mancanza di accesso e di informazioni durante il periodo di detenzione.

? Punti chiave Perché gli avvocati non hanno potuto comunicare con gli attivisti per ore?. Quali accuse specifiche pesano sui tre manifestanti che hanno resistito?. Come influirà il foglio di via sulla presenza degli attivisti a Roma?. Chi sono i cinque esponenti identificati dalla Digos la sera precedente?.? In Breve Sei attivisti denunciati per invasione di terreni e tre per resistenza a pubblico ufficiale.. Legali denunciano cinque ore di silenzio della Questura di Roma senza comunicazioni.. Altri cinque esponenti identificati dalla Digos nella serata di lunedì 1 giugno.. Tutti i sei soggetti subiranno il foglio di via obbligatorio dal Comune di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roma, fermati 6 attivisti: legali denunciano ore di silenzio in Questura

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Flotilla, primi racconti di attivisti in Italia: escalation di violenza

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