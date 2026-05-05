Attivisti che hanno partecipato a uno sciopero sono stati sottoposti a interrogatori presso il carcere di Shikma, dove i legali hanno denunciato presunti abusi. Durante le visite, sono state segnalate minacce verbali agli attivisti. Inoltre, secondo quanto riferito, sono state impiegate luci intense per disorientare i detenuti durante le operazioni di ascolto. La vicenda ha suscitato attenzione da parte di associazioni e organizzazioni di difesa dei diritti umani.

? Cosa scoprirai Come vengono usate le luci per disorientare i detenuti?. Quali minacce hanno ricevuto gli attivisti durante gli interrogatori?. Perché i medici sono costretti a operare con i prigionieri bendati?. Cosa accadrà martedì con la decisione sulla loro detenzione?.? In Breve Avvocate Hadeel Abu Salih e Lubna Tuma raccolgono le denunce nel carcere di Shikma.. Interrogatori di otto ore con minacce di condanne fino a cento anni.. Celle illuminate h24 e temperature basse per disorientamento sensoriale dei detenuti.. Decisione cruciale sulla proroga della detenzione attesa per martedì prossimo.. Thiago Ávila e Saif Abukeshek sono al sesto giorno di sciopero della fame nel carcere israeliano di Shikma, dopo il loro fermo in acque internazionali vicino a Creta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attivisti in sciopero: legali denunciano abusi nel carcere di Shikma

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