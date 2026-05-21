Flotilla legali denunciano | feriti e abusi sugli attivisti ad Ashdod

Le autorità legali hanno presentato denuncia riguardo a incidenti avvenuti ad Ashdod, dove alcuni attivisti sono stati feriti e sono state segnalate violenze durante l'abbordaggio in acque internazionali. Secondo le testimonianze, gli attivisti sono stati oggetto di aggressioni fisiche e verbali da parte delle forze di sicurezza. All’interno del porto, sono state riportate violenze specifiche che hanno coinvolto donne, senza ulteriori dettagli sui tipi di abusi subiti. La vicenda ha suscitato reazioni legali e richieste di chiarimenti.

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? Domande chiave Come sono avvenute le aggressioni durante l'abbordaggio in acque internazionali?. Quali violenze specifiche hanno colpito le donne all'interno del porto?. Chi ha ordinato le manovre di umiliazione documentate nei video?. Quando si terranno le udizioni per decidere l'espulsione degli attivisti?.? In Breve Aggressioni con taser e proiettili di gomma iniziate in acque internazionali durante l'abbordaggio.. Molte donne denunciano molestie sessuali e l'hijab strappato dalle guardie ad Ashdod.. Video mostrano attivisti legati e umiliati dal ministro Itamar Ben Gvir.. Udienza giudiziaria prevista questo giovedì per i detenuti trasferiti nel carcere di Ktziot. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flotilla, legali denunciano: feriti e abusi sugli attivisti ad Ashdod ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Attivisti in sciopero: legali denunciano abusi nel carcere di Shikma? Cosa scoprirai Come vengono usate le luci per disorientare i detenuti? Quali minacce hanno ricevuto gli attivisti durante gli interrogatori? Perché... Flotilla ad Ashdod: 87 attivisti in sciopero della fame prima del rimpatrio? Domande chiave Come influenzerà lo sciopero della fame le procedure di espulsione previste? Perché il governo italiano deve monitorare la... Legali Flotilla, 'i fermati denunciano abusi, molestie sessuali e ferite'(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il team legale dell'ong Adalah che ha fornito assistenza ai membri della Flotilla nel porto di Ashdod riferisce di aver raccolto dai detenuti denunce relative a violenze estre ... corrieredellosport.it Flotilla, attivisti bendati e in ginocchio. Mattarella: Livello infimo di un ministro. Legali: i fermati denunciano ferite e molestieIl ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana e, come diffuso sui suo ... ilgazzettino.it