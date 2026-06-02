Sei persone sono state arrestate in diverse zone di Roma, tra cui il Rione Monti, durante controlli mirati. Le operazioni hanno portato a sei arresti per furti e borseggi. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nelle aree centrali e periferiche della città, concentrandosi su zone frequentate da soggetti sospetti. Le operazioni sono state coordinate per prevenire reati e garantire la sicurezza pubblica.

Sei persone sono state arrestate in diverse zone della Capitale, con un intervento cruciale nel cuore del Rione Monti. I carabinieri del comando provinciale di Roma sono intervenuti a difesa di una donna incinta, in un episodio che ha suscitato grande attenzione. L’episodio si è verificato in piazza degli Zingari, dove due cubane di 28 e 19 anni, entrambe disoccupate e con precedenti penali, hanno avvicinato una 30enne romana, visibilmente in avanzato stato di gravidanza, mentre si trovava all’esterno di un ristorante. Sfruttando un momento di distrazione della vittima, le due sono riuscite a sottrarle lo zaino con destrezza, per poi tentare di allontanarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Roma: controlli dal rione Monti a Tor Cervara, 6 arresti per furti e borseggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma - Controlli a tappeto alla stazione Termini: 4 arresti e 6 denunce

Notizie e thread social correlati

Roma, donna sequestrata e violentata per giorni in un palazzo occupato a Tor Cervara: cinque arrestiA Roma, una donna è stata sequestrata e violentata per circa tre giorni in un edificio occupato a Tor Cervara.

Roma blindata tra derby e Internazionali: 10 arresti per furti, rapine e borseggiNella capitale, il fine settimana si è caratterizzato per un aumento dei controlli delle forze dell’ordine, in concomitanza con il derby di calcio e...

Roma – Rapita e violentata per tre giorni in un palazzo occupato a Tor Cervara: cinque fermiSecondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile, la donna avrebbe incontrato un uomo all’esterno di un locale con l’intenzione di acquistare una m ... etrurianews.it

Choc a Roma, sequestrata e violentata dal branco per 3 giorni nel palazzo occupato di Tor CervaraLe indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima. La polizia ha notificato 5 decreti di fermi, 11 gli stranieri espulsi con contestuale ordine di trattenimento presso i CPR di Ponte Galeria, P ... romatoday.it