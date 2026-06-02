Il 2 giugno, a Roma, si sono verificati blocchi stradali e disservizi sugli autobus. Quarantaquattro linee di autobus hanno subito modifiche ai percorsi, con alcune fermate temporaneamente chiuse. La fermata Colosseo della Metro B è rimasta chiusa per diverse ore e dovrebbe riaprire nel tardo pomeriggio. La circolazione stradale ha subito rallentamenti e deviazioni in diverse zone della città.

? Domande chiave Quali sono le 34 linee di autobus che cambieranno percorso oggi?. A che ora riaprirà finalmente la fermata Colosseo della Metro B?. Dove si trovano esattamente le zone con divieto di sosta?. Come cambierà la circolazione dopo le ore 14 di oggi?.? In Breve 34 linee di autobus deviate con ripristino parziale previsto dopo le ore 14. Fermata Colosseo Metro B chiusa dalle prime ore con riapertura alle ore 13. Divieti di sosta estesi dal 30 maggio in aree come Circo Massimo e Caracalla. Parata celebra il referendum del 1946 e l'abolizione della monarchia nei Fori Imperiali. Roma si prepara alla parata del 2 giugno: misure drastiche per la viabilità e il trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ameve.eu - Roma, caos per il 2 giugno: blocchi stradali e bus fuori servizio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, caos sui tram: 5 settimane di blocchi e bus sostitutiviA partire da oggi, lunedì 13 aprile 2026, il trasporto su rotaia a Roma ha subito un blocco che durerà cinque settimane.

Roma, caos nel traffico: scavi e blocchi tra bus e manifestazioniDomenica 26 aprile, il traffico a Roma si è intensificato a causa di lavori sugli impianti di distribuzione dell’energia e di manifestazioni...

Temi più discussi: Cavalli in fuga nella notte a Roma: caos durante le prove della parata del 2 Giugno; Cavalli disertori e feriti gravi. Notte di caos e vigili sospettati; Prima l'occupazione, poi la rissa: caos alla consulta degli studenti di Roma: Aggressione neofascista; Cavalli in fuga durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, caos in strada in zona Terme di Caracalla.

Leggi la notizia : Roma in preallerta: il caos dei cavalli mette a rischio la sicurezza del 2 giugno - Un evento celebrativo trasformato in un potenziale disastro. La fuga dei cavalli durante le prove per il 2 giugno ha sollevato non solo polemiche, ma un interrogati x.com

I video virali dei cavalli in fuga a Roma dalla parata del 2 giugno: feriti e caos su via Cristoforo ColomboPaura nella notte nella Capitale per la corsa all'impazzata di una trentina di animali, fuggiti dopo lo scoppio di fuochi d'artificio. Il bilancio è di quattro feriti tra le forze dell'ordine e divers ... today.it

Cavalli in fuga nella notte a Roma: caos durante i preparativi per il 2 giugnoCavalli in fuga nella notte a Roma. Poco prima della mezzanotte alcuni animali impiegati nei preparativi della parata del 2 giugno sono scappati dall'area delle Terme di Caracalla, utilizzata come ... romadailynews.it