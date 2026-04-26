Domenica 26 aprile, il traffico a Roma si è intensificato a causa di lavori sugli impianti di distribuzione dell’energia e di manifestazioni pubbliche. In particolare, via Lucania e via dei Castagni sono state chiuse al traffico per diverse ore, creando disagi tra autobus e automobilisti e portando a lunghe code nella zona. La situazione ha interessato le principali arterie della città, con conseguenze sulla mobilità locale.

? Cosa sapere Scavi Areti e manifestazioni bloccano via Lucania e via dei Castagni domenica 26 aprile.. Deviazioni per bus 89, 490 e 495 e chiusure notturne in via Sarsina.. Lavori di scavo Areti e chiusure per manifestazioni interessano diverse zone di Roma questa domenica 26 aprile 2026, con deviazioni per i bus 89, 490 e 495 in via Lucania tra via Sicilia e via Boncompagni. La mattinata romana si apre con un quadro di mobilità frammentato, dove le necessità di manutenzione urbana si intrecciano con la vita sociale dei quartieri. In via Lucania, l’intervento di Areti per nuovi scavi impone una riorganizzazione del trasporto pubblico locale, costringendo le linee 89, 490 e 495 a percorsi alternativi per garantire la continuità del servizio ai residenti della zona tra via Sicilia e via Boncompagni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, caos nel traffico: scavi e blocchi tra bus e manifestazioni

Notizie correlate

Roma, caos sui tram: 5 settimane di blocchi e bus sostitutiviIl trasporto su rotaia a Roma subisce un drastico rallentamento da oggi, lunedì 13 aprile 2026, a causa di interventi tecnici urgenti programmati da...

Caos a Roma: blocchi e cantieri paralizzano il traffico mattutino? Cosa sapere Blocchi su Salaria, Pontina e Raccordo Anulare a Roma venerdì 24 aprile.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Giaconia, Li Muli e Salerno: Cruillas nel caos tra cantieri e traffico, servono interventi immediati per sicurezza e viabilità; Cantieri, l’indice traffico si impenna: Roma e Nuova Delhi meglio di Firenze. Tutti i dati della giornata più nera; Reggio. Porta Santa Croce, dopo i lavori e il caos-traffico riapre l’intera via Roma; Auto in fiamme sul Gra, riaperto al traffico il Raccordo.

Via Roma ancora nel caos. I lavori bloccano il traffico: Minibù fermi per un’oraAltra giornata di ‘passione’ per la viabilità a causa del cantiere a Porta Santa Croce. Cinquecento metri paralizzati tra via Dante e via Nobili con code lunghissime. La denuncia di un’autista di Til: ... msn.com

25 aprile a Roma, cortei e strade chiuse: bus deviati e traffico difficileRoma celebra il 25 aprile con cortei, cerimonie e strade chiuse: bus deviati, aree blindate e traffico difficile in più quartieri ... ilquotidianodellazio.it

Dal rigore non dato contro la Roma all'audio Var «bloccato» da Rocchi, fino al caso Bastoni-Kalulu: i nerazzurri riaprono vecchie ferite - facebook.com facebook

Una coppia, moglie e marito, è stata ferita a Roma da due persone a bordo di uno scooter. Le vittime indossavano il fazzoletto dei partigiani e si stavano dirigendo alla manifestazione per la Festa della Liberazione #EuropeNews x.com