Roma caos sui tram | 5 settimane di blocchi e bus sostitutivi

A partire da oggi, lunedì 13 aprile 2026, il trasporto su rotaia a Roma ha subito un blocco che durerà cinque settimane. Durante questo periodo, i tram non circoleranno, e saranno attivi solo servizi bus sostitutivi. La sospensione è causata da interventi tecnici urgenti decisi da Acea Ato2, che coinvolgono i sistemi di rete e le linee tramviarie della città. La situazione sta provocando disagi tra i pendolari e gli utenti del trasporto pubblico locale.

Il trasporto su rotaia a Roma subisce un drastico rallentamento da oggi, lunedì 13 aprile 2026, a causa di interventi tecnici urgenti programmati da Acea Ato2. Per le prossime cinque settimane, i cantieri lungo Viale Liegi impatteranno pesantemente sulla circolazione dei tram, costringendo migliaia di utenti a ricorrere a sostituzioni tramite autobus su diverse linee chiave della capitale. Rimodulazioni e sostituzioni su gomma per le linee 2, 3 e 19. La linea 2 subirà la modifica più radicale: il servizio tramviario sarà completamente sospeso nel tratto che collega piazzale Flaminio a piazza Mancini, dove circoleranno esclusivamente bus sostitutivi per tutta la durata dei lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, caos sui tram: 5 settimane di blocchi e bus sostitutivi Leggi anche: A Roma tram a rischio: bus sostitutivi da oggi domenica 15 febbraio Stop ai tram a Roma da lunedì 13 aprile: le modifiche alle linee 2, 3 e 19 e i bus sostitutiviDisagi ai tram 2, 3 e 19 per 5 settimane a Roma: i bus su rotaie di Atac si fermano per permettere i lavori urgenti Acea Ato2 e la viabilità subisce...