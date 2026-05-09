Palermo 16enne uccide il vicino di casa e si costituisce

Da webmagazine24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, poco dopo mezzanotte, un ragazzo di 16 anni si è recato presso la questura dichiarando di aver ucciso il vicino di casa. La polizia ha avviato le verifiche e ha fermato il giovane. L’identità delle persone coinvolte non è ancora stata resa nota. La scena si svolge in un quartiere residenziale della città, dove si stanno ancora accertando le circostanze del fatto.

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(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni si è presentato poco dopo la mezzanotte in questura a Palermo dicendo di avere ucciso il vicino di casa. La polizia si è subito recata in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia, e ha trovato il cadavere dell’uomo, 51 anni, all’interno del suo appartamento. Aveva il cranio fracassato.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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