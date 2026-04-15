Dal 16 al 19 aprile, nel parco di Villa Borghese, si svolge ‘Il Villaggio per la Terra’, evento che inaugura le celebrazioni nazionali dell’Earth Day. Giovedì 16 aprile, nel cuore verde della città, si dà il via alla manifestazione, che coinvolge cittadini di tutto il mondo. L’Earth Day è considerato il più grande evento globale dedicato alla tutela del Pianeta, con la partecipazione di oltre un miliardo di persone e più di 200.000 partner distribuiti in 193 Paesi.

Giovedì 16 aprile nel cuore verde della Capitale prenderanno il via le celebrazioni nazionali dell’Earth Day, l’evento più impattante al mondo per la tutela del Pianeta con oltre un miliardo di cittadini coinvolti attivamente attraverso una rete di oltre 200mila partner in 193 Paesi. Le celebrazioni italiane – considerate tra le migliori al mondo dal network di Washington – hanno ricevuto quest’anno un riconoscimento dal Presidente della Repubblica che ha conferito la prestigiosa Medaglia di Rappresentanza per il loro alto valore sociale. “Il mondo deve aver perso il lume della ragione se di fronte all’urgenza di trovare nuovi modelli di sviluppo, capaci di restituire al Pianeta la sua salute e all’umanità la felicità di cui ha bisogno, preferiamo scatenare guerre devastanti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Earth Day, dal 16 al 19 aprile torna a Villa Borghese ‘Il Villaggio per la Terra’

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