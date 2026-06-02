Roma 80 anni della Repubblica | parata e volo delle Frecce Tricolori

Per celebrare gli 80 anni della Repubblica, si terrà una parata con il volo delle Frecce Tricolori. Lo spettacolo aereo sarà visibile nel cielo sopra il centro storico, con punti di osservazione principali nelle aree più alte e aperte. Durante l’evento, la viabilità nel cuore della città sarà modificata: alcune strade saranno chiuse o interdette al traffico, e saranno istituiti percorsi alternativi per i mezzi pubblici e privati.

? Punti chiave Dove potrai osservare meglio il sorvolo delle Frecce Tricolori?. Come cambierà la viabilità nel centro di Roma durante la parata?. Quali sono gli orari esatti per seguire la cerimonia ufficiale?. Come potrai assistere alla diretta streaming dell'ottantesimo anniversario?.? In Breve Cerimonia all'Altare della Patria alle ore 9.15 con deposizione corona d'alloro.. Parata militare lungo via dei Fori Imperiali programmata per le ore 10.00.. Limitazioni viabilità e controlli intensivi in aree Colosseo, Piazza Venezia e Fori Imperiali.. Accesso alle tribune dedicate alla parata consentito esclusivamente tramite accredito.. Roma celebra gli 80 anni della con la parata militare e il volo delle Frecce Tricolori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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29 Maggio 2026 Sorvolo Frecce Tricolori | Piazza di Siena, Roma | Canon EOS 90D

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