Festa della Repubblica | 80esimo anniversario con parata e frecce tricolori nei cieli di Roma

Da romatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno si è celebrato l’80esimo anniversario della Repubblica italiana con una parata militare e uno spettacolo di Frecce Tricolori nei cieli di Roma. La giornata ha visto la partecipazione di forze armate, forze di polizia e rappresentanti istituzionali. La cerimonia ha incluso il passaggio degli aerei e una sfilata lungo via dei Fori Imperiali. La ricorrenza è stata segnata anche da eventi commemorativi in diverse città del paese.

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Martedì 2 giugno si celebra l’80esimo anniversario della Repubblica, una ricorrenza che quest’anno assume un valore ancora più significativo. A Roma - come di consueto - sono previste cerimonie, parate e iniziative speciali, con un programma che si estende anche alla giornata di lunedì 1 giugno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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