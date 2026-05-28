Festa della Repubblica | 80esimo anniversario con parata e frecce tricolori nei cieli di Roma

Notizia in breve

Il 2 giugno si è celebrato l’80esimo anniversario della Repubblica italiana con una parata militare e uno spettacolo di Frecce Tricolori nei cieli di Roma. La giornata ha visto la partecipazione di forze armate, forze di polizia e rappresentanti istituzionali. La cerimonia ha incluso il passaggio degli aerei e una sfilata lungo via dei Fori Imperiali. La ricorrenza è stata segnata anche da eventi commemorativi in diverse città del paese.