Il Quirinale celebra gli 80 anni della Repubblica | eventi e diretta Rai

Il Quirinale ha annunciato eventi per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana, programmati per il 1° e 2 giugno. La manifestazione sarà trasmessa in diretta dalla Rai.

Roma, 29 maggio 2026 – La Presidenza della Repubblica celebra l’ 80° anniversario della Repubblica con una serie di iniziative in programma nelle giornate del 1° e 2 giugno. Il primo appuntamento in calendario è per lunedì 1° giugno con l’apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, dalle 9.30 alle 13.30, riservata alle fasce deboli della popolazione coinvolte tramite invito. L’individuazione degli ospiti è stata curata dalle Federazioni e dalle Associazioni a carattere nazionale del Terzo settore e da Roma Capitale. Durante l’apertura, si esibiranno nei Giardini la Banda Interforze, il Coro dell’Associazione Nazionale Alpini e la Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Il discorso di Chivu al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Italiana Mattarella

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