Roma 70 cantine sul Ponte della Musica | debutto delle Notti del Vino

Notizia in breve

Su Ponte della Musica si svolge la prima edizione delle Notti del Vino, con 70 cantine coinvolte. Sono previste masterclass condotte da Fabio Mecca per approfondire le tecniche di degustazione. Lo street food presente sul ponte offrirà abbinamenti gastronomici specifici pensati per accompagnare i vini in degustazione. L’evento si svolge in un contesto aperto e tematico, dedicato alla promozione del vino e delle sue combinazioni culinarie.