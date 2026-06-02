Roma 70 cantine sul Ponte della Musica | debutto delle Notti del Vino
Su Ponte della Musica si svolge la prima edizione delle Notti del Vino, con 70 cantine coinvolte. Sono previste masterclass condotte da Fabio Mecca per approfondire le tecniche di degustazione. Lo street food presente sul ponte offrirà abbinamenti gastronomici specifici pensati per accompagnare i vini in degustazione. L’evento si svolge in un contesto aperto e tematico, dedicato alla promozione del vino e delle sue combinazioni culinarie.
? Punti chiave Come cambierà l'esperienza di degustazione grazie alle masterclass di Fabio Mecca?. Quali abbinamenti gastronomici proporrà lo street food sul Ponte della Musica?. Chi guiderà le sessioni dedicate alle Donne del Vino Lazio?. Come influenzerà questo evento il turismo lento nei borghi italiani?.? In Breve Masterclass con Fabio Mecca e sessioni dedicate alle Donne del Vino Lazio. Programma include flash mob di tango e street food sul Ponte della Musica. Calendario nazionale nei borghi dal 21 giugno al 23 settembre. Obiettivo turismo lento basato su 150 eventi e 75mila visitatori precedenti. Roma si prepara a ospitare le Notti del Vino dal 5 al 7 giugno sul Ponte della Musica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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