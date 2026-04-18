vino territorio e le cantine in musica

Alle 17,30 si terrà l’evento “Cantine in music” presso la cantina Sojana Wine a Soiana, in via di Castello 10. L’iniziativa mette insieme musica, parole e il territorio legato al mondo del vino, promuovendo un momento di incontro tra appassionati e visitatori. La manifestazione si svolge in un contesto dedicato alla cultura enologica e vuole valorizzare le tradizioni locali attraverso un evento che combina degustazioni e performance musicali.

Il vino ancora protagonista. Dove musica, parole e territorio si incontrano. Oggi alle 17,30 ci sarà " Cantine in music ", l’evento in programma nella cantina Sojana Wine a Soiana, in via di Castello 10. Protagonisti dell’appuntamento saranno Marco Vanni, Massimo Signorini e Fabrizio Ottone, che accompagneranno il pubblico in un percorso tra musica e narrazione, all’interno di una delle realtà vitivinicole del territorio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Terricciola in collaborazione con la Premiata Filarmonica Monterosso di Terricciola e Terricciola Wine, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali attraverso momenti culturali e aggregativi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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