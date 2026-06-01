Le Notti del Vino | a giugno Roma brinda sul Ponte della Musica
Dal 5 al 7 giugno, Roma ospiterà l’anteprima di Le Notti del Vino – diVino sotto le Stelle, evento promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino. La manifestazione si svolgerà sul Ponte della Musica e fa parte del calendario estivo delle Notti del Vino. La kermesse prevede degustazioni e iniziative legate al vino, coinvolgendo operatori e pubblico nel periodo di avvio dell’estate.
Dal 5 al 7 giugno, Roma accoglie l’anteprima romana de Le Notti del Vino – diVino sotto le Stelle, il grande evento estivo promosso nell’ambito del calendario nazionale de Le Notti del Vino dell’Associazione Nazionale Città del Vino. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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