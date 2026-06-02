Roland Garros Zverev litiga con l’arbitro | La palla è fuori
Durante i quarti di finale a Roland Garros, il tennista tedesco ha avuto un confronto con l’arbitro, contestando un’assegnazione di fuori sulla palla. La partita si è svolta il 2 giugno contro uno sfidante spagnolo e si è caratterizzata anche per alcuni momenti di nervosismo.
(Adnkronos) – Alexander Zverev litiga con l'arbitro al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, il tennista tedesco ha sfidato lo spagnolo Rafa Jodar nei quarti di finale dello Slam di Parigi, in una partita segnata anche da qualche momento di nervosismo. Protagonista, ancora una volta, una chiamata della giudice di sedia considerata dubbia da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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