Roland Garros Sonego vince e avversario litiga con arbitro | Ti devi scusare

Lorenzo Sonego ha vinto al Roland Garros 2026 contro Pierre-Hugues Herbert in cinque set nel primo turno. Durante la partita, Herbert ha avuto un acceso alterco con l’arbitro, chiedendo che si scusasse con lui. La lite si è protratta per alcuni minuti, mentre il francese si rifiutava di calmarsi. La partita si è conclusa con la vittoria di Sonego, mentre Herbert ha mostrato segni di nervosismo nel finale.

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego vince al Roland Garros 2026 e l'avversario 'perde la testa'. Domenica 24 maggio, il tennista azzurro ha battuto Pierre-Hugues Herbert in cinque set nel primo turno dello Slam parigino, in una partita condizionata da una lite furiosa tra il francese e l'arbitro. Durante il secondo gioco del decisivo quinto set, quando si. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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