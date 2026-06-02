roland garros zverev liquida jodar con un secco 3 0

Alexander Zverev ha vinto contro Rafael Jodar con un punteggio di 3-0 nei quarti di finale di Roland Garros. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore del tennista tedesco.

Il Roland Garros ha visto scendere in campo per i quarti di finale Alexander Zverev contro Rafael Jodar. Il tedesco ha avuto la meglio sullo spagnolo. Ora attende il vincente tra Jakub Mensik (Repubblica Ceca, t.s. n° 26) – Joao Fonseca (Brasile, t.s. n° 28). La prima semifinale vedrà invece in campo il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi. GBT invita a seguire la manifestazione nei dettagli su Sportflash24 Roland Garros, Jodar sfrutta qualche errore di Zverev nel primo set. Il Roland Garros ha visto oggi Alexander Zverev (Germania, t.s. n° 2) contro Rafael Jodar (Spagna, t.s. n° 27). Vittoria del tedesco per 3 set a zero: 7-6 (3), 6-1, 6-3. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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