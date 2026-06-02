Roland Garros oggi Zverev-Jodar – Diretta

Da webmagazine24.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, al Roland Garros 2026, Alexander Zverev affronta Rafa Jodar nei quarti di finale. La partita si gioca martedì 2 giugno ed è visibile in diretta tv e streaming. I due tennisti cercano di conquistare un posto tra le quattro migliori del torneo dello Slam di Parigi. La sfida si svolge sui campi in terra battuta del torneo francese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Quarti di finale al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, Alexander Zverev sfida Rafa Jodar – in diretta tv e streaming – per un posto nella semifinale dello Slam di Parigi. Il tedesco arriva al match dopo aver eliminato Bonzi, Machac, Halys e De Jong, mentre Jodar ha superato Kovacevic, Duckworth, Michelsen. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roland-Garros 2026 - Alexander Zverev on Pressure: My Phone Is Off

Video Roland-Garros 2026 - Alexander Zverev on Pressure: My Phone Is Off

Notizie e thread social correlati

Zverev-Jodar oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streamingOggi si giocano i quarti di finale del singolare maschile a Roland Garros 2026, sulla parte bassa del tabellone.

Zverev-Jodar oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingOggi, nei quarti di finale di Roland Garros 2026, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, affronta lo spagnolo Rafael Jodar, numero 27.

Temi più discussi: Djokovic supera Royer: sarà 3° turno con Fonseca; Roland Garros, da Swiatek e Zverev a Ruud-Fonseca: programma di oggi e dove vederlo in tv; E ora, senza Sinner, chi vince il Roland Garros? Il borsino tra Zverev, Nole, il sogno di Cobolli e...; Roland Garros, il programma di domenica 31 maggio: tocca a Zverev, Jodar e Fonseca.

roland garros roland garros oggi zverevZverev-Jodar, diretta Roland Garros: i quarti di finale a Parigi, orario e dove vederla (tv e streaming). Precedenti e montepremiGiornata intensa al Roland Garros con i primi match validi per i quarti di finale. In attesa del ritorno in campo dei tre italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, la giornata a ... ilmessaggero.it

roland garros roland garros oggi zverevJodar-Zverev, diretta quarti di finale Roland Garros: segui la sfida LIVEIn scena il primo quarto di finale dello Slam parigino tra il numero tre al mondo e l'astro nascente del tennis spagnolo ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web