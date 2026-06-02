Roland Garros oggi Zverev-Jodar – Diretta

Oggi, al Roland Garros 2026, Alexander Zverev affronta Rafa Jodar nei quarti di finale. La partita si gioca martedì 2 giugno ed è visibile in diretta tv e streaming. I due tennisti cercano di conquistare un posto tra le quattro migliori del torneo dello Slam di Parigi. La sfida si svolge sui campi in terra battuta del torneo francese.

(Adnkronos) – Quarti di finale al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, Alexander Zverev sfida Rafa Jodar – in diretta tv e streaming – per un posto nella semifinale dello Slam di Parigi. Il tedesco arriva al match dopo aver eliminato Bonzi, Machac, Halys e De Jong, mentre Jodar ha superato Kovacevic, Duckworth, Michelsen. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Roland-Garros 2026 - Alexander Zverev on Pressure: My Phone Is Off

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