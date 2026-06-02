Roland Garros il programma di martedì | via ai quarti Si parte con Zverev-Jodar

Da gazzetta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì si giocano i quarti di finale a Roland Garros, con la partita di apertura tra Zverev e Jodar. La parte bassa del tabellone maschile vede in campo i primi incontri, mentre in serata si sfidano Mensik e Fonseca. Nel tabellone femminile, alle 11, si affrontano Andreeva e Cirstea, seguite da Svitolina contro Kostyuk.

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Quella di martedì sarà la prima giornata di quarti di finale al Roland Garros 2026. Due maschili e due femminili, entrambi della parte bassa. Tutti match interessanti, ma di certo il più intrigante è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe-Chatrier. Il n.2 del seeding Alexander Zverev affronterà il n.27 Rafael Jodar: 17° quarto di uno Slam per il tedesco, primo per lo spagnolo. I due giocheranno intorno alle 15.30, con Sasha che ha perso un solo set, mentre Jodar negli ultimi due turni è andato al 5°, rimontando da 0-2 contro Carreno agli ottavi. L'altro quarto di finale maschile sarà quello della sessione serale, tra Jakub Mensik e Joao Fonseca, 39 anni in due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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