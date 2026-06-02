Roland Garros | Zverev e la sfida tra giovani pronti alla gloria

A Roland Garros, Zverev si prepara a difendere il suo turno contro un avversario ancora da definire, mentre il confronto tra i giovani Mensik e Fonseca si prospetta come uno dei duelli più attesi del torneo. La sfida tra Jodar e Zverev si svolgerà sul campo centrale, con l’obiettivo di superare la solidità del tennista tedesco. Non ci sono ancora dettagli sulle strategie dei contendenti, ma la competizione si preannuncia aperta tra i giovani e il campione in carica.

? Punti chiave Come farà Jodar a scardinare la solidità di Zverev sul centrale?. Chi vincerà il duello tra i due giovani Mensik e Fonseca?. Quale delle due ucraine manterrà l'invincibilità sulla terra battuta?. Cosa riserva il torneo doppio per la coppia Bolelli Vavassori?.? In Breve Zverev affronta lo spagnolo Jodar alle 15.30 sul campo centrale.. Mensik e Fonseca si sfidano in serata per il primo quarto di finale.. Andreeva sfida Cirstea alle 11, seguita dal derby ucraino Svitolina-Kostyuk alle 13.. Bolelli e Vavassori giocano i quarti di doppio contro Nouza e Oberleitner.. I quarti di finale al Roland Garros 2026 aprono con Zverev e sfide di pura intensità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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