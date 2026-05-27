Roland Garros 2026 | Djokovic 120 e terzo turno Avanti anche Zverev tra ritiri e drammi

Notizia in breve

Novak Djokovic ha raggiunto il terzo turno di Roland Garros 2026 dopo aver vinto il suo match. Zverev è avanzato, nonostante ritiri e momenti difficili. La giornata è stata caratterizzata da incontri con sorprese e drammi sul campo. Altri tennisti sono usciti di scena, mentre alcuni hanno proseguito nel torneo. La competizione prosegue con partite che mantengono alta l’attenzione degli spettatori.