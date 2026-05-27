Roland Garros 2026 | Djokovic 120 e terzo turno Avanti anche Zverev tra ritiri e drammi
Novak Djokovic ha raggiunto il terzo turno di Roland Garros 2026 dopo aver vinto il suo match. Zverev è avanzato, nonostante ritiri e momenti difficili. La giornata è stata caratterizzata da incontri con sorprese e drammi sul campo. Altri tennisti sono usciti di scena, mentre alcuni hanno proseguito nel torneo. La competizione prosegue con partite che mantengono alta l’attenzione degli spettatori.
Giornata senza noia, per dirla in termini semplici, al Roland Garros 2026. O almeno questo è ciò che accade in una giornata che, legata al tabellone maschile, offre svariati argomenti di conversazione anche se i big, finora, escono tutti indenni dai loro impegni di secondo turno nella parte bassa, in attesa di rivedere domani all’opera Jannik Sinner. Iniziamo dai big, e dal numero 2 del seeding, Alexander Zverev: il tedesco, contro il ceco Tomas Machac, firma la sua quarantesima vittoria al Roland Garros, la seconda maggior quota tra i non vincitori di questo Slam (davanti c’è solo David Ferrer con 44). Ora se la giocherà con il francese Quentin Halys, capace di battere nel derby Ugo Humbert, uno che troppo d’accordo con la terra non va. 🔗 Leggi su Oasport.it
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