A Roland Garros, il numero 3 del mondo affronta Halys nel match di apertura. È il primo giorno senza italiani in campo a Parigi. In serata, si svolge la sfida tra Zverev e un avversario ancora da definire. Il programma del venerdì include anche un incontro tra un maestro e un allievo, con Djokovic in campo contro Fonseca.

Tempo di terzi turni al Roland Garros. Quella di domani sarà la prima giornata di questa edizione del torneo senza neanche un italiano in campo in singolare. Ma non mancheranno in ogni caso i grandi nomi. Novak Djokovic, n.3 del tabellone, giocherà sul Philippe Chatrier in sessione diurna, come terzo match dalle 12. Intorno alle 17, dunque, se la vedrà con Joao Fonseca in un vero scontro generazionale. “Ha ispirato la mia generazione e la precedente, speravo di poterlo affrontare”, ha detto il brasiliano prima del match, il più atteso di giornata. Che, insieme all’altro che si disputerà sullo Chatrier, potrebbe dare indicazioni sul futuro del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roland Garros, il programma del venerdì: sfida maestro-allievo Djokovic-Fonseca. La sera c'è Zverev

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