Roland Garros | un italiano è già in semifinale Arnaldi e Berrettini super

Matteo Arnaldi ha vinto contro Frances Tiafoe in una partita durata più di cinque ore e si è qualificato per i quarti di finale a Roland Garros. Con questa vittoria, l’italiano è già in semifinale. Nella stessa giornata, anche l’altro italiano, Berrettini, ha superato il suo avversario e avanzato nel torneo.

Matteo Arnaldi batte Frances Tiafoe in una lunghissima maratona di oltre cinque ore e approda ai quarti di finale. Ora sfiderà Matteo Berrettini, garantendo un tennista azzurro nel penultimo atto del torneo parigino. Il Roland Garros parla ancora italiano nonostante l’uscita di scena di Sinner. Merito di Cobolli, Berrettini ed Arnaldi che superano tutti gli ottavi di finale. Un posto nelle semifinali sarà garantito visto che lo stesso Arnaldi sfiderà Berrettini a Parigi. Matteo Arnaldi, infatti, ha superato Tiafoe dopo un partita tiratissima. Il primo parziale si decide al tie-break, conquistato dall’azzurro per 7-5. Nel secondo set lo spartito in campo non cambia: i tennisti faticano a mantenere il turno di battuta e l’epilogo è un nuovo tie-break, vinto dallo statunitense con identico punteggio 5-7. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Mai così a Parigi: Arnaldi firma l’impresa e completa il tris azzurro, l’Italia ha già un posto in semifinale al Roland GarrosUn tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros, vincendo una partita che sembrava persa.

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Matteo Arnaldi ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe ed è il terzo tennista italiano a qualificarsi per i quarti di finale di Roland Garros. La vittoria è arrivata al quinto set con il risultato di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4 dopo cinque ore e mezza di match. Arnaldi rag x.com

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