Flavio Cobolli ha vinto contro Learner Tien con un punteggio molto favorevole, concedendo solo sei game. L’italiano si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros e ora affronterà uno tra Francisco Cerundolo e Svajda. In campo si stanno alternando anche Berrettini e Arnaldi, pronti a sfidare i loro avversari nel torneo.

Flavio Cobolli concede solo sei game a Learner Tien e vola agli ottavi di finale del Roland Garros, dove affronterà uno tra Francisco Cerundolo e il ceco Zachary Svajda. Una vittoria nettissima dell'italiano - il primo dei tre a scendere in campo oggi a Parigi - che ha vinto 3-0 con i parziali di 6-2, 6-2, 6-2 in meno di due ore di partita. Un approccio perfetto da parte del tennista romano, che da subito è partito con il piede giusto e ha fatto valere la "legge della terra rossa": è la sua superficie preferita, al contrario dello statunitense, che predilige il cemento. Tanti vincenti (26) e una percentuale altissima di punti vinti con... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, un super Cobolli travolge Tien e vola agli ottavi. Ora in campo Berrettini, poi tocca ad Arnaldi

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Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe For The Title | Acapulco 2026 Final Highlights

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