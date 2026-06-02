Un tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros, vincendo una partita che sembrava persa. Ha recuperato da una situazione sfavorevole e ha conquistato il passaggio alla fase successiva del torneo. Con questa vittoria, l’Italia ha ottenuto per la prima volta tre giocatori in semifinale in un torneo del Grande Slam a Parigi. È la prima volta che tre azzurri arrivano così avanti a Parigi.

Il ligure annulla una sconfitta che sembrava certa, conquista i primi quarti Slam della carriera e completa una notte storica per l’Italia: mai tre azzurri così avanti a Parigi. Una partita che sembrava finita più volte. Un match durato cinque ore e trenta minuti, giocato sul filo della tensione e concluso quando a Parigi era ormai passata l’una di notte. Ma soprattutto una vittoria che entra di diritto nella storia del tennis italiano. Matteo Arnaldi ha conquistato i primi quarti di finale Slam della sua carriera battendo l’americano Frances Tiafoe al termine di una maratona sportiva destinata a restare negli annali del Roland Garros. Un successo arrivato dopo una rimonta straordinaria e che regala all’Italia un risultato mai raggiunto prima sulla terra rossa parigina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Mai così a Parigi: Arnaldi firma l’impresa e completa il tris azzurro, l’Italia ha già un posto in semifinale al Roland Garros

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