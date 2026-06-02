Roland Garros | Tre italiani ai quarti è storia

Tre italiani sono arrivati ai quarti di finale a Roland Garros. Cobolli ha confermato la qualificazione, Berrettini ha ottenuto una vittoria che segna una rinascita, mentre Arnaldi ha sorpreso con un risultato inaspettato. L’eliminazione anticipata di un altro giocatore ha rappresentato una sorpresa nel torneo.

Conferma Cobolli, rinascita Berrettini, sorpresa Arnaldi. L’uscita anticipata ed a sorpresa di Sinner, complice un malore contro Cerundolo, aveva fatto immaginare ad un torneo con poche speranze per i colori azzurri ed invece, il tennis italiano si conferma a livelli altissimi, portando, per la prima volta nella storia di uno slam, tre italiani ai quarti di finale. Il tabellone, adesso, prevede il derby italiano, tra Berrettini ed Arnaldi e quindi almeno un azzurro sarà in semifinale. I tre protagonisti di questa impresa, hanno sorpreso per motivi diversi. Il meglio piazziato in classifica è Cobolli. Il tennista romano, numero 14 al mondo, fino a questo momento è stato autore di un torneo molto solido. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Pazzo Roland Garros: 3 italiani ai quarti, siamo nella storia!

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