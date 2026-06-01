Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros dopo aver battuto Cerundolo in tre set. Il tennista italiano si è qualificato per la fase successiva del torneo, il secondo Slam dell’anno, che si disputa sulla terra battuta parigina. La partita si è conclusa con la vittoria di Berrettini in tre set, garantendosi un posto tra i migliori otto del torneo.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini approda ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale alla seconda settimana sulla terra battuta parigina. Il 30enne tennista romano, numero 105 del rankink Atp, supera Juan Manuel Cerundolo, 56esimo della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-3 7-6(2) 7-6(6), dopo due ore e 32 minuti di gioco. Esce di scena l'argentino, che al secondo turno aveva superato Jannik Sinner al quinto dopo il crollo fisico del fuoriclasse altoatesino. “Mi sento alla grande, sono felice, grazie mille per il supporto – le parole nell'intervista a caldo dell'azzurro – E' per questo che ci alleniamo e lottiamo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Berrettini vola ai quarti al Roland Garros, Cerundolo battuto in tre set

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Dal 2007 un giocatore con un ranking così basso non raggiungeva i quarti al #RolandGarros. Ci riesce #Berrettini, che da numero 105 vola al numero 47, tornando ai quarti slam dopo quasi 4 anni. L'amore per il tennis ha fatto la differenza Se penso a co x.com

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